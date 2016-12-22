Кандидаты в мундепы собрали 275 тыс. руб. на аукционе в Москве

Кандидаты в муниципальные депутаты собрали на фандрайзинговом аукционе 276 тыс. руб. Об этом РБК сообщила организатор мероприятия Элизабетта Корси.
Аукцион проходил 30 августа в Imagine cafe на Покровке, ведущим выступил журналист Лев Пархоменко. В мероприятии приняли участие около 50 человек. «Основная цель — собрать средства, чтобы подтянуть проблемные районы, где кандидаты собрали недостаточно количество денег для победы», — объяснила Корси. Деньги пойдут на избирательные кампании депутатов, которые идут на выборы в Москве при поддержке экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.
Всего было разыграно 23 лота. Самыми прибыльными оказались настольная игра «Вместо Путина» (ее отдали за 60 тыс. руб.) и плакат с цитатой экс-главы правительства Виктора Черномырдина — «Некоторые думают, что после выборов что-то будет. А после выборов не будет ничего. И это жизнь» (55 тыс. руб).
Свои лоты выставляли, в том числе, политологи Станислав Белковский, Екатерина Шульман, телеведущие Анна Монгайт, Татьяна Лазарева, кинокритик Антон Долин. Экскурсию на телеканале «Дождь» с Монгайт отдали за 15 тыс. руб., просмотр кино с Долиным — за 10 тыс. руб., поход в театр с Белковским — за 25 тыс. руб., журнал «Вокруг света» 1927 года за 19 тыс. руб.
«Переводы делаются в виде пожертвований на личные счета кандидатов. Все пришедшие на аукцион — наши сторонники, которые уже жертвовали деньги на кампании кандидатов, но получили в этот раз еще какие-то бонусы. Человек не может жертвовать более 2 тыс. руб. одному кандидату, поэтому деньги будут распределять на многих кандидатов», — сказала Корси.
10 сентября в России пройдут выборы 16 губернаторов, депутатов шести региональных парламентов и 11 городских собраний, а также выборы мэра Якутска. Ранее РБК писал, что в столице интерес к участию в муниципальных выборах снизился вдвое.