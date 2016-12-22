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В центре Москвы грузовик наехал на людей
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В центре Москвы грузовик наехал на людей
Общество, 21:10
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В центре Москвы грузовик наехал на людей
В центре Москвы грузовик наехал на пешеходов. В ГИБДД уточнили, что водитель скрылся с места происшествия. В столице объявлен план «Перехват»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Грузовик «МАЗ» наехал на людей в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке ГИБДД.

«Около дома № 4 по улице Каретный ряд грузовой автомобиль «МАЗ» совершил наезд на двух пешеходов. Оба пострадавших госпитализированы», — заявили агентству в ведомстве. Водитель грузовика покинул место происшествия, сотрудники полиции объявили его в розыск.

По данным телеканала РЕН ТВ, грузовик врезался в толпу пешеходов. Водитель после этого скрылся с места происшествия и «был замечен на улице Марксистская».

По информации агентства «Интерфакс», в столице объявлен план «Перехват».

По данным источника агентства «Москва», сотрудники правоохранительных органов преследуют грузовик в районе Волгоградского проспекта. 

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Москва , ДТП , пострадавшие , грузовик
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