В центре Москвы грузовик наехал на людей

В центре Москвы грузовик наехал на пешеходов. В ГИБДД уточнили, что водитель скрылся с места происшествия. В столице объявлен план «Перехват»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Грузовик «МАЗ» наехал на людей в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке ГИБДД.

«Около дома № 4 по улице Каретный ряд грузовой автомобиль «МАЗ» совершил наезд на двух пешеходов. Оба пострадавших госпитализированы», — заявили агентству в ведомстве. Водитель грузовика покинул место происшествия, сотрудники полиции объявили его в розыск.

По данным телеканала РЕН ТВ, грузовик врезался в толпу пешеходов. Водитель после этого скрылся с места происшествия и «был замечен на улице Марксистская».

По информации агентства «Интерфакс», в столице объявлен план «Перехват».

По данным источника агентства «Москва», сотрудники правоохранительных органов преследуют грузовик в районе Волгоградского проспекта.