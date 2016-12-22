Застрелившего сослуживца сотрудника Росгвардии осудили на 11 лет колонии

Перовский суд Москвы 30 августа назначил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима сотруднику Росгвардии Сергею Ручкину, который застрелил своего сослуживца. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором суда Ручкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — отметил собеседник агентства.

После выхода на свободу Ручкину также будет запрещено в течение двух лет занимать должности в силовых структурах, связанных с осуществлением функций представителя власти. Также по решению суда Ручкин должен будет возместить 3 млн руб. двум потерпевшим в качестве компенсации за моральный вред.

По данным агентства, трагедия произошла 18 октября 2016 года в отделе Росгвардии на востоке столицы. В ходе сдачи смены в оружейной комнате Ручкин выстрелил своему сослуживцу в голову, он скончался на месте. Ручкин частично признал свою вину, назвав произошедшее несчастным случаем, и раскаялся в содеянном.

Телеканал РЕН ТВ 19 октября 2016 года опубликовал кадры, на которых видно, как мужчина направил на коллегу пистолет и выстрелил в него.

По информации РАПСИ, Ручкин стрелял в сослуживца из пистолета Макарова. Он назвал выстрел несчастным случаем, произошедшим вследствие неудачной шутки. Ручкин отметил, что не раз подшучивал подобным образом над своими коллегами.