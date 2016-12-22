Вице-губернатора Владимирской области выпустили из-под домашнего ареста

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следственных органов о продлении домашнего ареста вице-губернатору Владимирской области Елене Мазанько, заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Как добавили РБК в суде, Мазанько оставлена без меры пресечения. По сведениям портала «ПроВладимир», вице-губернатора освободили в зале суда. Срок ее домашнего ареста истекал 1 сентября.
В начале июня вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько задержали по подозрению в получении взятки размером 3 млн руб. в 2014 году. Следственный комитет России (СКР) возбудил против нее дело по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). По версии следствия, Мазанько получила деньги от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт в здании администрации и поставку мебели. Решением Басманного суда Москвы 6 июня Мазанько поместили под домашний арест. Срок меры пресечения истек 1 августа, после чего домашний арест был продлен до 1 сентября.
По предварительным данным, в июле 2016 года департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, курируемый Мазанько, провел торги на закупку мебели на сумму 1,89 млн руб. Затем закупку отменили, однако власти региона не предоставили этому никаких доказательств. Местным журналистам Мазанько заявляла, что это была «абсолютно рядовая закупка». Своей вины Мазанько не признает.