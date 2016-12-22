Вице-губернатора Владимирской области выпустили из-под домашнего ареста

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следственных органов о продлении домашнего ареста вице-губернатору Владимирской области Елене Мазанько, заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Как добавили РБК в суде, Мазанько оставлена без меры пресечения. По сведениям портала «ПроВладимир», вице-губернатора освободили в зале суда. Срок ее домашнего ареста истекал 1 сентября.

В начале июня вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько задержали по подозрению в получении взятки размером 3 млн руб. в 2014 году. Следственный комитет России (СКР) возбудил против нее дело по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). По версии следствия, Мазанько получила деньги от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт в здании администрации и поставку мебели. Решением Басманного суда Москвы 6 июня Мазанько поместили под домашний арест. Срок меры пресечения истек 1 августа, после чего домашний арест был продлен до 1 сентября.

По предварительным данным, в июле 2016 года департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, курируемый Мазанько, провел торги на закупку мебели на сумму 1,89​ млн руб. Затем закупку отменили, однако власти региона не предоставили этому никаких доказательств. Местным журналистам Мазанько заявляла, что это была «абсолютно рядовая закупка». Своей вины Мазанько не признает.