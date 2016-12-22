«СТС Медиа» купила права на два сезона сериала «Мир Дикого Запада»

Телеканал «Че», который принадлежит «СТС Медиа», приобрел права на показ первого и второго сезона сериала американского канала HBO «Мир Дикого Запада», который считается одним из самых дорогих сериалов в мире ($100 млн за десять серий первого сезона). Об этом РБК рассказал представитель «СТС Медиа». О переговорах между «СТС Медиа» и HBO по покупке известного сериала стало известно в феврале.

Премьера первого сезона на канале состоится 11 сентября. Второй сезон сейчас еще на стадии съемок, по контракту с HBO «Че» сможет показать его после премьеры в США.

Премьера «Мира Дикого Запада» в США состоялась в октябре 2016 года. Продюсер и сценарист сериала — Джонатан Нолан, который также писал сценарии для фильмов «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Престиж». В главной роли сериала актер Энтони Хопкинс. Сериал был выдвинут на премию «Эмми», которая состоится 17 сентября, в номинациях «лучшая драма», «лучший актер» и «лучшая актриса».

Это не первый популярный зарубежный сериал, права на который приобрел «Че». Так, с весны 2017 года телеканал уже показывает «Молодого Папу» итальянского режиссера Паоло Соррентино об истории папы римского Пия XIII с Джудом Лоу в главной роли. Телеканал также запустил сериалы «Больница Никербокер» и «Мистер Робот». Запуск таких сериалов на телеканале вписывается в новую стратегию «Че», говорит представитель компании.