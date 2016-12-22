Шамолин пообещал «другую «Систему» в случае выплат по иску «Роснефти»

Глава АФК «Система» Михаил Шамолин на конференц-колле заявил, что в случае негативного для компании решения суда она сможет выплатить 136,3 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент РБК. «Мы будем способны расплатиться. Но после этого будет другая «Система», — отметил он. В то же время Шамолин подчеркнул, что АФК предпочитает сейчас не рассуждать о таком сценарии. «У нас еще есть возможность отстаивать свою позицию в судах», — сказал он.

Ранее Шамолин заявил, что суд компании с «Роснефтью» не повлиял на операционные результаты портфельных компаний «Системы», которые сосредоточены на «выполнении своих стратегических задач».

Он отметил, что это подтверждают «сильные результаты корпорации» за второй квартал текущего года. Шамолин добавил, что выступает за полную прозрачность судебного процесса и намерен сделать всё, чтобы суд вынес справедливое решение и уменьшил негативные последствия иска для «Системы», а также инвесторов и других заинтересованных лиц.

По словам Шамолина, консолидированная выручка российских компаний АФК в отчетном периоде выросла на 1%, а скорректированная OIBDA — на 9%. Такой рост произошел благодаря «сильным результатам» сотового оператора МТС — крупнейшего актива корпорации.

Выручка «Системы» за второй квартал 2017 года составила 167,4 млрд руб. Консолидированная выручка российских активов корпорации также увеличилась на 1%. Скорректированный показатель OIBDA вырос на 8,1%, до 48,6 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA — 29%. Чистый убыток за второй квартал 2017 года составил 799 млн руб. Это произошло вследствие неденежных убытков от разниц курса валют.

В начале мая «Роснефть» подала иск против «Системы» на сумму 106,6 млрд руб. Из них 57,2 млрд руб. ущерба были нанесены при утрате подконтрольной «Роснефти» «Башнефтью» 49,4% акций «Системы-Инвест». Урон компании также нанесло погашение 3,9% акций «Башнефти» и списание долга «Системы-Инвест» перед «Башнефтью». Сумму иска пересчитали и увеличили до 170,6 млрд руб., объясняя это ослаблением курса рубля к доллару с 2014 года.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа взыскал с «Системы» 136 млрд руб. и частично удовлетворил иск «Роснефти. Через 5 дней, 28 августа, «Система» объявила о наступлении технического дефолта в связи с арестом своих активов. «Система» 29 августа подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Башкирии из-за ареста активов. Тогда же МТС сообщила, что введенный АФК дефолт не повлиял на работу компании.