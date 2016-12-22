Песков отказался оценивать спасение «Открытия»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался оценивать стоимость спасения Центробанком «ФК Открытие». Об этом Песков рассказал журналистам, передает корреспондент РБК.

«Это вопрос Центробанка — наш мегарегулятор», — сказал Песков, отвечая на просьбу сообщить возможную цену спасения банка «Открытие».

Центробанк объявил о санации банка «ФК Открытие», входящего в одноименную финансовую корпорацию, подконтрольную бизнесмену Вадиму Беляеву, во вторник, 29 августа. К необходимости спасения крупнейшего частного банка привели его стратегия, «не совсем удачная санация» банка «Траст» и покупка «Росгосстраха», утверждал регулятор.

Согласно заявлению ЦБ, санатором выступит сам Банк России.

В «Открытии» была введена временная администрация. Она оценит ситуацию, масштабы дорезервирования с его последующим проведением, переоценит капитал банка. Как сообщают источники РБК, это оздоровление может стать крупнейшим по объему вкладываемых средств.