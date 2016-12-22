Васильева заявила о планах ввести в школах занятия по профориентации

Министр образования и науки Ольга Васильева сообщила, что занятия по профессиональной ориентации для школьников вскоре будут введены во всех школах. Такое заявление она сделала в среду, 30 августа, на Общероссийском родительском собрании, сообщает «Интерфакс».
«Мы сейчас очень серьезно, я бы сказала, жестко рассматриваем вопрос профориентации наших школьников, это необходимо, и в ближайшее время это найдет свое решение, потому что это нужно делать», — сказала министр. Каждая школа будет самостоятельно решать, как организовать занятия по профессиональной ориентации, подчеркнула Васильева.
Она также подчеркнула важность уроков «Технологии», на которых школьников учат слесарному делу и домоводству. Васильева напомнила о полезной практике существования в советское время учебных комбинатов.Ранее Васильева выступала с предложением ввести обязательный ЕГЭ по литературе и истории для всех выпускников российских школ. А также поручила разработать программы по обучению школьников основам кибербезопасности.