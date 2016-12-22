Бурджанадзе раскритиковала отказ от помощи России в тушении пожаров

Глава оппозиционной партии Грузии «Демократическое движение» и бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе раскритиковала власти страны за отказ от помощи России в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает портал Etanews.

«Леса в Боржоми и Абастумани — это огромное наследие, которое наши предки оставили нам. Мы должны были сделать все, чтобы как можно быстрее потушить пожары», — заявила Бурджанадзе.

Она отметила, что не понимает, почему для кого-то было неприемлемым шагом принять помощь в борьбе с пожарами от российской стороны. «Почему это неприемлемый шаг, который спасет наши леса и нашу страну, мне не понятно», — подчеркнула Бурджанадзе. Она заявила, что Грузия могла бы избежать большого ущерба, если бы приняла предложенную помощь, добавив, что в случае участия России лесные пожары в Боржоми могли быть потушены за один день.

Ранее, 30 августа, «Первый канал» Грузии со ссылкой на министра внутренних дел страны Георгия Мгебришвили сообщал, что республика обратилась за помощью к нескольким странам. Огонь охватил около пяти гектаров леса возле курортного города Абустамани. Отмечается, что Россию не просили помочь в тушении лесных пожаров. Мгебришвили заявил, что в Грузию из Одессы вылетел пожарный самолет Украины. По данным Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины, в Грузию вылетел пожарный самолет Ан-32П. Также в Грузию для тушения пожаров вылетел вертолет из Азербайджана.

Вместе с тем 24 августа премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил, что республика приветствует предложение России об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами возле Боржоми. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рустави-2».

«Россия выразила готовность помочь. Мы считаем, что это предложение можно только приветствовать. В тех условиях, когда у нас очень сложные отношения с Россией, такое предложение можно только приветствовать», — сказал Квирикашвили.