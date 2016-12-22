В Тобольске задержали предполагаемого поджигателя трех многоэтажек

Сотрудники полиции задержали 30 августа подозреваемого в поджоге трех многоэтажных домов в 15-м микрорайоне Тобольска. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте УМВД России по Тюменской области.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый поджег короба с кабелями в трех жилых многоэтажках. После этого жители домов обратились в полицию. В результате полицейские задержали мужчину 1984 года рождения, в настоящее время он находится в отделе полиции.

По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, первое сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 22:57 по местному времени (00:57 мск). Затем поступили еще два сообщения — в 23:10 по местному времени (01:10 мск) и в 01:09 по местному времени (03:09 мск).

Как сообщала «Комсомольская правда», в ночь на 30 августа неизвестные практически одновременно подожгли многоэтажки №29, 30 и 31 в 15-м микрорайоне города. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 356 жильцов.

«Главную опасность при таких возгораниях представляет задымление лестничных клеток по всей высоте дома, потому что люди, выходя из квартиры, попадают в задымленный подъезд, теряются и начинают паниковать», — отмечается в сообщении МЧС. В результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации последствий пожара принимали участие 20 спасателей и семь единиц техники.

Как сообщил «Комсомольской правде» и.о. начальника ФГКУ №8 ОФПС МЧС по Тюменской области Игорь Чарков, пожарные тушили возгорания порошковыми огнетушителями. Благодаря этому в домах быстро восстановили электроснабжение.