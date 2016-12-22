Рост российского рынка одежды составит не более 5% в 2018 году

В 2018 году российский рынок одежды, обуви и аксессуаров вырастет не более чем на 5%. Об этом говорится в сообщении аналитической компании Fashion Consulting Group (FCG), поступившем в РБК. По словам гендиректора компании Анны Лебсак-Клейманс, «год не покажет каких-либо выдающихся результатов и при самом позитивном сценарии» не превысит такой динамики.

Наиболее вероятным сценарием FCG считает рост рынка около 2–3% в рублях. Такой сценарий возможен при стабилизации цены на нефть, укреплении рубля и активном росте внутреннего производства, говорится в сообщении.

В первой половине 2017 года потребление одежды «пошло по пессимистическому сценарию», говорит Лебсак-Клейманс. Поэтому по итогам года рост рынка вряд ли превысит около 3–5% в рублях, заключает она. На такие результаты первого полугодия, по ее словам, повлияли в том числе короткая весна и аномально холодное лето.

Прогноз ​«РБК. Исследования рынков» еще менее оптимистичен. Согласно исследованию «Прогноз развития рынка одежного ретейла в 2017–2018 годах», хотя сокращение рынка, которое происходило в 2015–2016 годах, приостановится, продажи одежды выйдут только на нулевые темпы роста. По итогам 2017 года темп роста составит около 0,2%, а в 2018 году — 0,7%.