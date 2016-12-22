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Суд с «Роснефтью» не повлиял на операционные результаты «Системы»
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Суд с «Роснефтью» не повлиял на операционные результаты «Системы»
Бизнес, 10:55
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Суд с «Роснефтью» не повлиял на операционные результаты «Системы»

Суд с «Роснефтью» не повлиял на операционные результаты портфельных компаний АФК «Система», сконцентрированных на «выполнении своих стратегических задач». Об этом заявил президент АФК Михаил Шамолин, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, это подтверждают «сильные результаты корпорации» за второй квартал 2017 года.

«Система» выступает за полную прозрачность судебного процесса и сделает все, чтобы обеспечить справедливое решение суда и уменьшить негативные последствия иска для корпорации, ее инвесторов и других заинтересованных сторон, отметил Шамолин.

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Президент «Системы» добавил, что консолидированная выручка российских компаний АФК в отчетном периоде выросла на 1%, а скорректированная OIBDA — на 9%. По его словам, на это повлияли «сильные результаты крупнейшего актива «Системы» — сотового оператора МТС и активы не из телекоммуникационного сектора.

АФК «Система» также опубликовала финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за второй квартал 2017 года. Согласно документу, выручка компании составила 167,4 млрд руб. Консолидированная выручка ее российских активов выросла на 1% год к году.

Скорректированный показатель OIBDA вырос на 8,1%, до 48,6 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA — 29,0%.

Чистый убыток в доле «Системы» за указанный период составил 799 млн руб., полученный в результате неденежных убытков от разниц курса валют. Чистый долг, по данным на 30 июня текущего года, на уровне корпоративного центра составил 84,2 млрд руб., а денежная позиция — 36,2 млрд руб.

В первом квартале 2016 года чистая прибыль «Системы» по МСФО выросла до 2,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, когда компания получила убыток. Консолидированная выручка компании выросла на 3,3% год к году и достигла 173,3 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA по сравнению с 2015 годом не изменился и остался на уровне 44,3 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA достигла 25,5%. По данным на 31 марта 2016 года, чистый долг на уровне корпоративного центра составил 76,8 млрд руб. Денежная позиция на уровне корпоративного центра — 33,8 млрд руб. без учета 12,9 млрд руб. депозитов.

«Роснефть» подала иск против «Системы» в начале мая. Изначально сумма требований составляла 106,6 млрд руб. Основной ущерб в 57,2 млрд руб. «Башнефти» (подконтрольна «Роснефти») нанесли при утрате «Башнефтью» 49,4% акций «Системы-Инвест». Также компания понесла ущерб после погашения 3,9% акций «Башнефти» и списания долга «Системы-Инвест» перед башкирской нефтяной компанией. Сумму иска пересчитали и увеличили до 170,6 млрд руб., объясняя это ослаблением курса рубля к доллару с 2014 года. Суд наложил обеспечительный арест на долю «Системы» в МТС и еще на два актива — сеть клиник «Медси» и Башкирскую электросетевую компанию.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа взыскал с «Системы» 136 млрд руб., частично удовлетворив иск «Роснефти» (просила взыскать 170,6 млрд руб.).

«Система» объявляла технический дефолт по обязательствам на 8,9 млрд руб. Компания связала дефолт с арестом своих активов в связи с иском «Роснефти».

АФК пытается оспорить арест и запрет на получение дивидендов с арестованных акций, 29 августа она подала кассационную жалобу на арест активов. В тот же день МТС («Системе» принадлежит 50,03% акций компании) заявила, что технический дефолт АФК не повлиял на работу компании.

Теги: АФК «Система» , «Роснефть» , Михаил Шамолин
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