Сеть клиник «Системы» получила прибыль впервые за три года

Чистая прибыль одной из крупнейших в России сети частных клиник «Медси» (100% принадлежит АФК «Система») за первое полугодие 2017 года составила 347 млн руб. по сравнению с 482 млн руб. убытка за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в сообщении АФК. Выручка компании за полгода выросла на 16,1%, до 5,2 млрд руб.
В последний раз «Медси» показывала прибыль в 2014 году. Группа начала получать убыток в 2015 году, когда потеряла контракт на обслуживание госслужащих, на которых приходилось почти четверть общей выручки. В 2016 году копания объясняла убытки возросшими расходами на амортизацию и эффектом от переоценки валюты.
Руководство «Медси» оптимизировало численность менеджмента, сократило затраты на оплату труда коммерческого персонала на 38,8% год к году, поясняет компания. Кроме того, доходы удалось увеличить за счет контроля над прямыми и операционными расходами и затратами на аренду клиник.
Возвращение «Медси» к прибыльности в том числе частично компенсировало убыток АФК во втором квартале, который составил 799 млн руб., говорится в сообщении компании.