Министерства начали разработку новой схемы субсидирования туроператоров

Минтранс России и Минкультуры разрабатывают новый механизм субсидирования перевозок туристов на курорты России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Минтранса.

По словам собеседника агентства, решение о субсидировании было принято на совещании с участием представителей министерства культуры, Ростуризма, туриндустрии и авиаперевозчиков. Собеседник отметил, что изначально представители туриндустрии предложили ввести субсидирование перевозок туристических групп на регулярных рейсах российских авиакомпаний. Однако в Минтрансе эту идею посчитали «нецелесообразной».

«По итогам совещания участники достигли консолидированного решения о необходимости формирования предложений исходя из целесообразности субсидирования не авиакомпаний за перевезенных туристов, а туроператоров, которые формируют турпакет, закладывая в него перевозку, проживание и логистику, — отметил представитель Минтранса. По его словам, данный вариант господдержки позволит достигнуть снижения стоимости всего турпакета, что приведет к стимулированию внутренного туризма.

Как рассказал источник «Известий» в одном из крупных туроператоров, предложение о введении субсидирования находит понимание в правительстве. По его словам, на пилотном этапе запрашиваемый объем субсидий составит 1 млрд руб.

Издание отмечает, после введения механизма субсидирования стоимость туров может снизиться примерно на 10%. Данная программа может начать действовать в 2018 году.

Ранее Ростуризм предложил в 30 раз увеличить субсидирование предпринимателям, участвующим в развитии внутреннего туризма.