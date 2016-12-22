Телеканал Fox News перестанет транслироваться в Великобритании

Американский телеканал Fox News прекратит вещание в Великобритании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании 21st Century Fox, которой принадлежит телеканал.

Представители компании заявили, что телеканал в Великобритании смотрят лишь несколько тысяч зрителей.

​«Мы пришли к выводу, что в наших коммерческих интересах продолжать предоставлять Fox News в Великобритании», — заявили в компании. Там подчеркнули, что канал ориентирован на американский рынок и аудиторию США, поэтому количество его зрителей в Великобритании небольшое.

Компания 21st Century Fox принадлежит медиамагнату Руперту Мердоку. В декабре 2016 года стало известно, что он задумался над покупкой телекомпании Sky, в которой ему уже принадлежит 39% акций. Мердок предложил акционерам Sky по £10,75 за акцию. Ожидалось, что общая цена сделки составит около £11,7 млрд ($14,8 млрд).