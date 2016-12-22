Игорь Бутман выразил соболезнования семье скрипача Дмитрия Когана

Музыкант Игорь Бутман выразил свои соболезнования в связи со смертью скрипача Дмитрия Когана, передает «РИА Новости». Он рассказал о своем знакомстве с Коганом и назвал его талантливым музыкантом.

Бутман рассказал, как работал с Коганом. «У нас было с ним несколько совместных проектов, мы вместе выступали. Какое-то время мы не встречались», — сообщил он. Музыкант отметил, что знал о болезни Когана, но не предполагал, что она настолько тяжела. «Это очень горькая весть, и мои самые глубочайшие соболезнования близким и родным», — подчеркнул саксофонист.

Скрипач Дмитрий Коган умер на 39-м году жизни в Москве. По информации источников, в последние годы он страдал онкологическим заболеванием.