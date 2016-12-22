ВТБ сохранит долю в банке «ФК Открытие» после его санации

​Группа ВТБ, которой сейчас принадлежат 9,99% акций банка «ФК Открытие», не планирует выходить из капитала банка после его санации ЦБ, сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.

«Мы не планируем выходить из капитала банка, равно как и увеличивать текущую долю в «ФК От​крытии». Инвестировать собственные средства в банк мы также не планируем», — говорится в сообщении ВТБ.

Во вторник, 29 августа, Центробанк (ЦБ) объявил, что принял решение о санации банка «Финансовая Корпорация Открытие» по новой схеме. С​​огласно решению регулятора, Центробанк сам станет основным инвестором «Открытия» и будет использовать для стабилизации его работы денежные средства Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).



Центробанк также сообщил, что несмотря на введение в «ФК Открытие» временной администрации, стратегия по повышению финансовой устойчивости восьмого по величине активов в России банка будет реализована «в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка».



Основным акционером банка «ФК Открытие» является АО «Открытие Холдинг» (в банке ему принадлежит 66,7%), почти треть акций которого (28,61%) принадлежит Вадиму Беляеву. Также, помимо груп​пы ВТБ, ​бенифициарами банка являются группа ИФД, группа ИСТ, Рубен Аганбегян и Александр Мамут. Кроме того, бумаги банка находятся в свободном обращении на Московской бирже.