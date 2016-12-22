Конюхов рассказал о планах обогнуть мир за 222 дня на весельной лодке

Путешественник Федор Конюхов на встрече со стобалльниками ЕГЭ по географии рассказал о своих планах, передает «РИА Новости». В скором времени он собирается начать кругосветное путешествие на весельной лодке.

По словам Конюхова, лодка для путешествия уже строится в Великобритании. «Я хочу обойти [земной шар] на весельной лодке, грести 222 дня с Австралии в Австралию», — рассказал он.

Также в числе планов беспосадочный кругосветный полет на планере, который должен занять пять дней. Высота полета должна составить 15 км, размах крыльев планера — 44 м. К строительству воздушного судна будут привлечены семь стран. При этом Конюхов констатировал, что его образования летчика малой авиации для такого полета недостаточно. Специально для новой кругосветки он проходит обучение в Литве.

В феврале Федор Конюхов и его напарник Иван Меняйло начали полет на самом большом в мире тепловом аэростате. Путешественники стартовали из города Рыбинска в Ярославской области. 9 февраля они побили мировой рекорд по времени беспосадочного полета на тепловом аэростате, установленный в 1997 году. Общая длительность полета составила 55 часов 15 минут. За это время аэростат пролетел более 1 тыс. км.