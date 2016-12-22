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ЦБ исключил негативный эффект для банков от санации «Открытия»
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ЦБ исключил негативный эффект для банков от санации «Открытия»
Санация «Открытия», 19:55
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ЦБ исключил негативный эффект для банков от санации «Открытия»

Первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, что санация банка «Открытие» должна повысить финансовую устойчивость всего банковского сектора России. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Если бы речь шла об отзыве лицензии или моратории, то могло бы отразиться в целом негативно на межбанковском рынке, банковском секторе, финансовом рынке. Сейчас речь идет о сохранении деятельности банка и де-факто существенном повышении финансовой устойчивости», — заявил Тулин.

Тулин пояснил, что, по его мнению, через некоторое время благодаря санации рейтинг банка повысится, что позитивно отразится на всем банковском секторе. «Я думаю, что через шесть-девять месяцев рейтинг [«Открытия»] взлетит и все это будет признано рынком. Повышение финансовой устойчивости одного из крупных системно значимых игроков объективно повышает финансовую устойчивость всего банковского сектора. Мы не можем исключить других случаев, которыми будет заниматься фонд консолидации банковского сектора, но само это событие повышает устойчивость всего банковского сектора», — рассказал он.

Говоря о перспективах оздоровления других банков, Тулин, в частности, указал, что «это будет зависеть от того, как собственники банка вели себя в период предшествующий, сотрудничали ли они с временной администрацией, вовремя ли пришли к регулятору, делали ли все возможное».

Оздоровление по-новому: как ЦБ будет спасать банк «Открытие»
Финансы

О санации банка «Открытие» ЦБ объявил 29 августа. Регулятор сообщил, что по планам Банк России должен стать основным инвестором «Открытия». Необходимость санации в ЦБ объяснили неудачной бизнес-стратегией банка, покупкой «Росгосстраха» и «не совсем удачной санацией» банка «Траст». После новости о санации акции банка выросли в стоимости более чем на 2%.

Теги: ЦБ , банки , «Открытие»
Главное
Банк России объяснил причины санации банка «ФК Открытие» Финансы
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