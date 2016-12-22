Uber прокомментировал задержание пассажиров находившегося в розыске такси

Водитель машины, которого задержали во время поездки из-за того, что машина находится в розыске, «только начал сотрудничество» с партнером компании и с Uber. Об этом РБК заявила директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.

Представитель отметила, что в Uber внимательно изучают «все детали», и там «известно об этой ситуации». Она подтвердила, что автомобиль принадлежит партнеру компании, но у Uber пока нет точных данных, «с какими платформами сотрудничал разыскиваемый водитель, и сотрудничал ли вообще». «Мы готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании», — сказала Гущина.

Она подчеркнула, что водители, подключенные к платформе, «не являются сотрудниками Uber». «Автомобили, подключенные к платформе, также принадлежат нашим партнерам и не являются собственностью Uber», — заключила Гущина.

Она указала, что для подключения к системе водитель «предоставить ряд документов, включая водительское удостоверение, паспорт, документы на автомобиль, страховку». «Проверка документов является обязательным условием подключения к платформе», — добавила Гущина. В случае грубого нарушения правил сотрудничества или из-за низкого рейтинга водителя отключают от системы», — пояснила Гущина. Она подчеркнула, что в случае непредвиденных ситуаций необходимо обращаться в службу поддержки Uber. «Специалисты службы поддержки оперативно и эффективно решают все возникающие вопросы и рекомендуют порядок действий в различных ситуация», — добавила она.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по городу Москве для уточнения информации по задержанию двух жителей Москвы во время поездки на Uber.