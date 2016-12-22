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Суд оставил математика Богатова под домашним арестом до 7 октября
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Суд оставил математика Богатова под домашним арестом до 7 октября
Общество, 17:23
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Суд оставил математика Богатова под домашним арестом до 7 октября

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом преподавателю математики Дмитрию Богатову «до 7 октября с сохранением ранее установленных судом ограничений». Богатова обвиняют в публикации в Сети призывов к организации массовых беспорядков и к террористическим атакам под чужим именем, сообщила РБК пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Ходатайство следователь объяснил тем, что необходимо дождаться результатов назначенных по делу экспертиз и ответов на запросы из органов дознания, передает «Интерфакс».

Защита Богатова намерена обжаловать решение суда о продлении срока содержания его под домашним арестом, заявил РБК адвокат Богатова Алексей Тепцов. «Относимся к этому решению [продление срока содержания под домашним арестом] отрицательно. Считаем, что постановление и ходатайство следователя было незаконным и необоснованным, доводы свои привели, но суд расценил иначе. Поэтому будем обжаловать решение, у нас есть трое суток на это», — заключил адвокат.​

Богатов отметил, что экспертизы, которые назначили в апреле, длятся до сих пор. Он попросил суд обратить внимание на то, что на заседании 24 июля следователь заявил, что необходимые доказательства по делу собраны и закреплены.

«Зачем в такой ситуации мне оставаться под домашним арестом, а не, например, под подпиской о невыезде, непонятно», — подчеркнул арестованный.

Преподавателя математики из Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрия Богатова задержали ​сотрудники Следственного комитета России 6 апреля. В отделение полиции его доставили за призывы к несанкционированной массовой акции 2 апреля на Триумфальной и Манежной площадях столицы.

Суд 7 апреля оставил без рассмотрения ходатайство следствия об аресте Богатова. Его снова отвезли на допрос в СКР, где предъявили новое обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК (призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма с использованием интернета). Срок задержания Богатова продлили 8 апреля на 72 часа. Спустя два дня Пресненский суд арестовал его на два месяца. В конце мая правозащитный центр «Мемориал» признал преподавателя математики политическим заключенным.

Столичный Пресненский суд 24 июля смягчил меру пресечения Дмитрию Богатову, отпустив его из СИЗО под домашний арест. Об этом суд просил следователь.

«Прогулка оппозиции» прошла 2 апреля. В Москве она состоялась на Триумфальной и Манежной площадях. По данным МВД России, «за нарушение общественного порядка» в районе Триумфальной площади задержали 31 человека, источник «Интерфакса» сообщал о 40 задержанных. По данным полиции, в Санкт-Петербурге задержали одного участника акции.

Теги: суд , домашний арест , экстремизм , Дмитрий Богатов
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