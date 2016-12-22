«Яндекс.Такси» получил 50 млн руб. на развитие «детского такси»

«Яндекс.Такси» вместе с владельцем бренда «Агуша», компанией «Вимм-Билль-Данн» инвестирует более 80 млн руб. в развитие услуги «детское такси» — возможности заказа автомобиля, оборудованного детским креслом. Об этом РБК рассказал представитель «Яндекс.Такси» и подтвердили в PepsiCo (группа компаний, куда входит «Вимм-Билль-Данн»).

Из указанной суммы 50 млн руб. вложит «Вимм-Билль-Данн», остальные 30 млн руб. — собственные средства такси-сервиса. Деньги пойдут на закупку 8,3 тыс. детских кресел, обучение водителей и маркетинг.

По словам директора по маркетингу брендов «Агуша» и «Чудо детки» Маргариты Молодых, партнерство с «Яндекс.Такси» предполагает «установку новых детских кресел в автомобили, создание удобного интерфейса в мобильном приложении для заказа такси и множество других преимуществ для мам и малышей». В рамках проекта «Агуша» получит право размещать свою рекламу на креслах в такси.

«Сейчас в Москве перевозку детей могут выполнять около 3 тыс. подключенных к сервису машин, которые снабжены креслом, бустером (автокресло без спинки. — РБК) или сразу двумя сидениями, — говорит руководитель группы маркетинговых коммуникаций «Яндекс.Такси» Александра Санчес-Перес. — Но даже для Москвы такого количества недостаточно. Поэтому мы решили расширить количество доступных машин с сидениями для детей в Москве и Санкт-Петербурге и привлекли к проекту стратегического партнера».

Компания уже передала первую партию кресел — 4 тыс. штук — московским таксопаркам-партнерам. Остальные 4,3 тыс. кресел будут распределены среди таксопарков в Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных городах до февраля 2018 года.

«Наш план — до конца 2018 года предложить услугу «детское такси» во всех городах-миллионниках, а также других странах, где доступен сервис. Реализовывать этот план мы будем и за счет собственных средств, и работая в рамках стратегического партнерства с брендами, для которых безопасность маленьких пассажиров важна так же, как и нам», — рассказала Санчес-Перес.

По словам директора по развитию московского таксопарка «Букет» Вадима Гладышева, спрос на поездки с детьми довольно высок. «Около 15–20% поездок совершаются с допуслугой д​етского кресла или бустера. И этих заказов могло быть и больше, если бы все машины были оборудованы детскими креслами», — заметил он.

Директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина напомнила, что в марте компания запустила в Москве сервис UberKIDs, который позволяет заказать автомобиль, оборудованный детским креслом. «За эти месяцы популярность сервиса неуклонно росла, количество подключенных автомобилей увеличилось в несколько раз, сейчас их уже тысячи», — отметила Гущина, не уточнив точный показатель. Представитель Gett также отказался раскрыть количество машин, работающих в «детском классе» — отдельном виде поездок в сервисе, предназначенном для детей. Источник, близкий к Gett, сказал, что машин, оборудованных одним или более детским креслом, насчитывается свыше 2 тыс. штук.