Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,08 58,59 EUR Нал. 71,04 70,40 USD Бирж. 58,79 +0,35 EUR Бирж. 70,65 +0,66 USD ЦБ. 58,53 -0,01 EUR ЦБ. 70,43 +0,59 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 1989,12 +0,10% РТС 1067,58 -0,11% Brent 51,68 -0,71% DJIA 21824,68 +0,07% Nasdaq 6294,40 +0,18% FTSE 7337,43 -0,87%
«Яндекс.Такси» получил 50 млн руб. на развитие «детского такси»
Лента новостей
Как развивалось «дело реставраторов»: хроника следствия 19:27, Общество Оздоровление по-новому: как ЦБ будет спасать банк «Открытие» 19:22, Финансы «Первый канал» подтвердил замену Малахова на Меньшову и Галкина 19:21, Общество Умер скрипач Дмитрий Коган 19:19, Общество Волкер заявил о нежелании США присоединяться к «нормандскому формату» 19:18, Политика «Яндекс.Такси» получил 50 млн руб. на развитие «детского такси» 19:14, Технологии и медиа В Ярославле водитель случайно убил автостопщика за неприличный жест 19:13, Общество Неизвестный подарил музею примитивизма в Лавале картину Руссо 19:06, Общество У программы «Жди меня» сменится ведущий 19:00, Технологии и медиа Суд не стал смягчать наказание брату Навального 18:57, Политика Главный тренер сборной Франции подтвердил уход Мбаппе из «Монако» 18:51, Спорт Банк России объяснил причины санации банка «ФК Открытие» 18:50, Финансы «Все варианты»: к чему приведет новый тест северокорейской ракеты 18:29, Политика Власти Москвы опубликовали рейтинг лучших школ столицы 18:27, Общество Главу «БалтСтроя» арестовали за хищения на стройке резиденции Путина 18:24, Общество Uber прокомментировал задержание пассажиров находившегося в розыске такси 18:20, Общество Памятник Петру I в Полтаве облили краской 18:16, Политика Суд закрыл заседание по избранию меры пресечения главе «БалтСтроя» 18:11, Общество На Украине объявили о втором этапе блокады Донбасса 18:05, Политика Второй по величине девелопер жилья в России отчитался об убытках 18:05, Бизнес Аксенов заявил об отставке главы администрации Симферополя 18:04, Политика Молдавия попробует внести в ООН вопрос о выводе российских войск 18:03, Политика СКР рассказал о допросе фигуранта дела об убийстве в Парке Горького 18:03, Общество Глава Мордовии получил от Путина папку с жалобами жителей региона 17:53, Политика Беднейшая страна СНГ решила выйти на рынок евробондов 17:51, Экономика «Сургутнефтегаз» начал поставлять топливо в Южную Америку 17:50, Бизнес Федун уверен в продолжении сотрудничества «Открытия» со «Спартаком» 17:48, Бизнес Главы ООН и НАТО осудили новый пуск ракеты КНДР 17:39, Политика
«Яндекс.Такси» получил 50 млн руб. на развитие «детского такси»
Технологии и медиа, 19:14
0
«Яндекс.Такси» получил 50 млн руб. на развитие «детского такси»

«Яндекс.Такси» вместе с владельцем бренда «Агуша», компанией «Вимм-Билль-Данн» инвестирует более 80 млн руб. в развитие услуги «детское такси» — возможности заказа автомобиля, оборудованного детским креслом. Об этом РБК рассказал представитель «Яндекс.Такси» и подтвердили в PepsiCo (группа компаний, куда входит «Вимм-Билль-Данн»).

Из указанной суммы 50 млн руб. вложит «Вимм-Билль-Данн», остальные 30 млн руб. — собственные средства такси-сервиса. Деньги пойдут на закупку 8,3 тыс. детских кресел, обучение водителей и маркетинг.

По словам директора по маркетингу брендов «Агуша» и «Чудо детки» Маргариты Молодых, партнерство с «Яндекс.Такси» предполагает «установку новых детских кресел в автомобили, создание удобного интерфейса в мобильном приложении для заказа такси и множество других преимуществ для мам и малышей». В рамках проекта «Агуша» получит право размещать свою рекламу на креслах в такси.

«Сейчас в Москве перевозку детей могут выполнять около 3 тыс. подключенных к сервису машин, которые снабжены креслом, бустером (автокресло без спинки. — РБК) или сразу двумя сидениями, — говорит руководитель группы маркетинговых коммуникаций «Яндекс.Такси» Александра Санчес-Перес. — Но даже для Москвы такого количества недостаточно. Поэтому мы решили расширить количество доступных машин с сидениями для детей в Москве и Санкт-Петербурге и привлекли к проекту стратегического партнера».

Компания уже передала первую партию кресел — 4 тыс. штук — московским таксопаркам-партнерам. Остальные 4,3 тыс. кресел будут распределены среди таксопарков в Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных городах до февраля 2018 года.

«Наш план — до конца 2018 года предложить услугу «детское такси» во всех городах-миллионниках, а также других странах, где доступен сервис. Реализовывать этот план мы будем и за счет собственных средств, и работая в рамках стратегического партнерства с брендами, для которых безопасность маленьких пассажиров важна так же, как и нам», — рассказала Санчес-Перес.

По словам директора по развитию московского таксопарка «Букет» Вадима Гладышева, спрос на поездки с детьми довольно высок. «Около 15–20% поездок совершаются с допуслугой д​етского кресла или бустера. И этих заказов могло быть и больше, если бы все машины были оборудованы детскими креслами», — заметил он.

Директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина напомнила, что в марте компания запустила в Москве сервис UberKIDs, который позволяет заказать автомобиль, оборудованный детским креслом. «За эти месяцы популярность сервиса неуклонно росла, количество подключенных автомобилей увеличилось в несколько раз, сейчас их уже тысячи», — отметила Гущина, не уточнив точный показатель. Представитель Gett также отказался раскрыть количество машин, работающих в «детском классе» — отдельном виде поездок в сервисе, предназначенном для детей. Источник, близкий к Gett, сказал, что машин, оборудованных одним или более детским креслом, насчитывается свыше 2 тыс. штук.

Теги: «Яндекс.Такси» , детские кресла , «Агуша» , Такси
Главное
Банк России объяснил причины санации банка «ФК Открытие» Финансы
Материалы по теме
«Яндекс.Такси» решил страховать пассажиров такси Бизнес
«Яндекс.Такси» и Uber уведомили московские власти о слиянии компаний Бизнес
Credit Suisse оценил долю слившихся «Яндекс.Такси» и Uber на рынке России Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку