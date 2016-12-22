В Коми электрики на два дня обесточили объект связи Минобороны за долги

В Республике Коми за долги перед поставщиком электроэнергии оказалась на два дня обесточена телефонная станция военной части в Печоре. Арбитражный суд республики признал действия электриков незаконными, говорится в сообщении республиканского управления Федеральной антимонопольной службы.
Инцидент с отключением от электричества военного объекта произошел в 2016 году. «ПАО «МРСК Северо-Запада», осуществляя мероприятия по ограничению энергопотребления должников, отключило объект энергоснабжения АО «Оборонэнергосбыт». В результате действий на объекте заявителя более двух суток отсутствовало электричество», — пояснили в ФАС.
Телефонная станция, которую обесточили энергетики, предназначалась для обеспечения ведомственной связи. Она отвечала за оповещение военных в случае чрезвычайных ситуаций, таких как террористические акты, пожары, стихийные бедствия и т.д. Как подчеркнули в ФАС, «полная остановка работы станции может привести к срыву выполнения боевой задачи воинской частью в связи с невозможностью оповещения личного состава воинской части».
Как сообщало местное издание «Красное знамя», долги телефонной станции перед энергетиками составили 19 млн руб. Как уточнили сами энергетики, отключению подверглась АТС, приписанная к гостинице «Космос» в Печоре. Она входила в реестр оборонных объектов республики.
В ноябре действия энергетиков признало незаконными региональное управление ФАС. Арбитражный суд подтвердил справедливость этого решения.