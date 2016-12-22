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Минприроды поддержало Росгидромет в споре с Генпрокуратурой о прогнозах
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Минприроды поддержало Росгидромет в споре с Генпрокуратурой о прогнозах
Общество, 15:57
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Минприроды поддержало Росгидромет в споре с Генпрокуратурой о прогнозах

Минприроды не нашло оснований усомниться в корректности прогнозов Росгидромета накануне урагана в Москве 29 мая, об этом РБК рассказал представитель ведомства.

«Мы считаем, что аргументация, которую сегодня привел Росгидромет, абсолютно корректная», — заявил сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что ситуация, которая сложилась 29 мая, неоднократно обсуждалась с участием Совета Федерации, и «комитет по безопасности это рассматривал по всем аспектам».

«Есть верифицируемая информация, которая заносится в базы данных, на каждый момент времени представлена информация по различным гидрометеорологическим параметрам, в том числе по силе ветра. Она есть в базе и общедоступна», — рассказал сотрудник пресс-службы Минприроды, подчеркнув, что по всем этим данным сила ветра соответствовала параметрам, которые прогнозировал Росгидромет.

При этом получение письма от Генпрокуратуры в Минприроды подтвердили.

«Было со стороны Генпрокуратуры информационное письмо. Была переписка, в которой на большую часть той информации мы ответили, объяснили все, провели целый ряд совещаний с участием прокуратуры», — рассказал представитель ведомства.

«Мы удивились сегодня этой информации от Генпрокуратуры, поскольку прошло немало времени, и случившееся уже рассмотрели со всех сторон. Все, кто хотел нас к себе пригласить, чтобы мы отчитались о своей работе, сделали это», — заключил представитель Минприроды.

До этого на претензии Генпрокуратуры ответили в самом Росгидромете, позицию федеральной службы озвучил заместитель руководителя ведомства Игорь Шумаков. «Прогноз был верным в пределах допустимой погрешности» и «не повлиял на гибель людей». «Там, где погибли люди, ветер был в прогнозных значениях», — сказал он.

В официальном сообщении Росгидромета также говорилось, что «информация, прозвучавшая в СМИ со ссылкой на генпрокурора», вызывает «удивление». «На территории всего города Москвы прогноз оправдался, предупреждения были заблаговременно направлены во все органы власти, в том числе в ГУ ЧС по Москве», — отмечалось в сообщении.

О том, что у Генпрокуратуры России есть претензии к работе Росгидромета, который подведомственен Минприроды, стало известно 29 августа, об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на слова официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного. Он заявил, что одной из причин гибели людей и имущества во время урагана в Москве и области 29 мая является неверный прогноз погоды, который подготовил Росгидромет.

Генпрокуратура осталась недовольной работой службы и рекомендовала главе Минприроды Сергею Донскому усилить контроль над Росгидрометом. Соответствующее письмо, как рассказал Куренной, было направлено в ведомство.

 

Теги: Генпрокуратура , Росгидромет , Минприроды РФ
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