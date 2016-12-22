После продажи алмазного бизнеса чистая прибыль ЛУКОЙЛа выросла на 90,7%

Нефтяная компания ПАО «ЛУКОЙЛ» отчиталась о финансовых результатах за первое полугодие 2017 года. После продажи непрофильных активов чистая прибыль, которая относится к акционерам компании, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла на 90,7%, составив 201,0 млрд руб. Об этом говорится в отчете, опубликованном пресс-службой компании.

Во втором квартале текущего года чистая прибыль выросла по сравнению с первым кварталом еще на 122,5%, составив 138,7 млрд руб.

В документе говорится, что на рост прибыли повлияли «неденежный эффект от курсовых разниц» и прибыль от продажи во втором квартале 2017 года алмазодобывающей «дочки» ЛУКОЙЛа АО «Архангельскгеолдобыча».

Если не учитывать эти факторы, то чистая прибыль акционеров ЛУКОЙЛа за первое полугодие 2017 года (по сравнению с тем же периодом 2016 года) возросла на 6,8%, составив 176,0 млрд руб.

Капитальные затраты ЛУКОЙЛа в первом квартале 2017 года составили 254,9 млрд руб. Это на 2,5% больше, чем за тот же период 2016 года. Рост затрат, который произошел в сегменте «Геологоразведка и добыча», был частично компенсирован снижением затрат в сегменте «Переработка, торговля и сбыт» после завершения программы модернизации НПЗ. Рост затрат в первом указанном сегменте связан в основном с развитием приоритетных проектов в России и Узбекистане.

Во втором квартале 2017 года капзатраты снизились на 4,3% по сравнению с предыдущим кварталом и достигли 124,7 млрд руб. К этому привело снижение капитальных затрат в международные проекты сегмента «Геологоразведка и добыча» при увеличении инвестиций в российские растущие проекты в данном сегменте.

В начале декабря 2016 года ЛУКОЙЛ продал «Открытие Холдингу» 100% акций своей дочерней алмазодобывающей компании АО «Архангельскгеолдобыча» за $1,45 млрд.

Деньги от продажи алмазного холдинга планировалось пустить на сокращение долга ЛУКОЙЛа (в третьем квартале 2016 года составил 840 млрд руб. (около $13 млрд)).

Закрытие сделки произошло в мае 2017 года. Покупатель оплатил сделку в рублях.

Компания «Архангельскгеолдобыча» занимается разработкой алмазного месторождения имени Владимира Гриба в Архангельской области. Общие запасы алмазов этого месторождения достигают 98,5 млн каратов. Согласно плану по добыче алмазов на 2016 год, компания должна добыть 4,5 млн каратов.