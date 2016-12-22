Суд признал правомерным строительство жилых комплексов на землях МГУ

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность строительства на землях МГУ жилых комплексов бизнес-класса Dominion и «Шуваловский», построенных девелоперской компанией «Интеко», сообщает «РИА Новости».

Суд постановил, что МГУ использует земельный участок в соответствии с его целевым назначением, получил необходимые разрешения на строительство, а также разрешения на ввод готовых объектов в эксплуатацию.

Во время судебного разбирательства было также установлено, что проект планировки этой территории был утвержден правительством Москвы в 2006 году. В 2010 году на его основании был разработан и утвержден градостроительный план земельного участка, который предусматривал размещение на нем как объектов МГУ им. Ломоносова, так и размещение многоквартирных домов, банков, офисов и другой инфраструктуры.

Возможность использования участка для жилой застройки подтверждается выпиской из протокола заседания комиссии по вопросам земельных отношений в Западном административном округе Москвы от 14 августа 2003 года и письмом департамента городского имущества от 10 мая 2016 года, уточняет агентство со ссылкой на материалы суда.

Ранее Росреестр обвинил МГУ в нецелевом использовании земель на Ломоносовском проспекте, где построены жилые комплексы Dominion и «Шуваловский», и пытался через суд признать их строительство незаконным. «Коммерсантъ» в марте сообщал, что в случае, если суд признает правоту Росреестра, вуз могут обязать снести дома или оштрафовать на 2 млрд руб.

После этого ректор МГУ Виктор Садовничий назвал информацию о возможном сносе жилых комплексов «Шуваловский» и Dominion, построенных на землях вуза, «недопустимой фантазией». По его словам, между университетом и Росреестром «идут нормальные арбитражные вопросы, они решаются». «Все остальное — это из области очень высокой фантазии, недопустимая высокая фантазия», — сказал Садовничий.

Позже сам Росреестр опроверг сообщения о требовании сноса жилых комплексов «Шуваловский» и Dominion, заявив, что «требование о сносе объектов капитального строительства» не входит в компетенцию ведомства.

Жилые комплексы Dominion и «Шуваловский» — крупнейшие проекты девелоперской компании «Интеко», принадлежавшей предпринимателю Елене Батуриной. Ее муж Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 года по 2010 год.