Памятник Петру I в Полтаве облили краской

Неизвестные в Полтаве облили краской памятник российскому царю Петру I, а также крест на братской могиле русских воинов, погибших в Полтавской битве, сообщает «Власть.UA».

Памятник и крест, которые находятся на территории государственного историко-культурного заповедника «Поле Полтавской битвы», были облиты краской в ночь на 29 августа. О повреждении памятников в полицию сообщил сотрудник музея.

Как сообщает местный портал «Полтавщина», сотрудники отделения полиции №1 города Полтавы ведут расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Полтаве 16 августа неизвестные облили красной краской бюст советскому генералу Николаю Ватутину. За месяц до этого вандалы повесили на памятник табличку с надписью: «Палач, уничтоженный украинскими националистами». Советский военачальник командовал 1-м Украинским фронтом во время Великой Отечественной войны. В частности, Ватутин руководил освобождением Полтавы от гитлеровских войск в 1943 году. Он был убит в 1944 году украинскими националистами и получил посмертно звание Героя Советского Союза.