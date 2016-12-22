В Самаре убийцу жены полицейского приговорили к 24 годам колонии

Приволжский окружной военный суд приговорил одного из убийц жены начальника полиции города Отрадное к 24 годам лишения свободы, передает «РИА Новости». О вынесении приговора говорится также в карточке дела.

Нападение на сотрудника МВД Дмитрия Ващуркина и его жену Екатерину — преподавателя Самарского государственного университета — произошло в ночь с 10 на 11 декабря 2016 года. Четверо молодых людей решили напасть на супружескую пару, заметив на шее незнакомого мужчины золотую цепочку. Им оказался начальник полиции Отрадного Дмитрий Ващуркин. Молодые люди проследили за супругами до дома, а затем напали на них, требуя отдать драгоценности и деньги. Заметив полицейское удостоверение Ващуркина, грабители решили убить пару. От ударов Екатерина Ващуркина скончалась. Полицейский очнулся утром и попал в реанимацию.

На нападавших были заведены уголовные дела по п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный организованной группой); ч. 3 ст. 30 (приготовление и покушение на преступление), п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 (убийство) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

Как передает местный портал SamRU, самое суровое наказание получил Виталий Яранкин — 25 лет лишения свободы (пять из них он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима). Остальные участники нападения также приговорены к различным срокам лишения свободы: Андрей Пермяков — к пяти годам общего режима, Даниил Елтышев — к 13 годам в колонии строгого режима, Эрнст Яцуненко — к 10 годам строгого режима. Кристина Чистякова — соучастница преступления, помогавшая преступникам скрыть награбленное, — должна заплатить штраф размером 50 тыс. руб. Как сообщает «Комсомольская правда», все участники нападения заплатят семье Ващуркиных штраф размером 38,8 тыс. руб. Главный участник нападения — Виталий Яранкин — также заплатит матери убитой женщины 3 млн руб.