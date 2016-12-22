МТС заявила об отсутствии влияния техдефолта «Системы» на компанию

Технический дефолт АФК «Система» по обязательствам на сумму 8,9 млрд руб. не повлиял на работу компании МТС. Об этом говорится в сообщении оператора, поступившем во вторник, 29 августа, в РБК.

«Система» является крупнейшим акционером МТС с долей эффективного участия 50,03%. Арест принадлежащих «Системе» 31,76% акций в уставном капитале МТС и технический дефолт корпорации «не препятствуют операционной деятельности МТС и не влекут каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС», отмечается в сообщении.

В МТС отметили, что «Система» обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.

АФК «Система» объявила о наступлении технического дефолта по обязательствам на сумму 8,9 млрд руб. накануне, 28 августа. В корпорации пояснили, что дефолт связан с арестом принадлежащих «Системе» акций МТС, сети клиник «Медси» и Башкирской электросетевой компании (БЭСК) в качестве обеспечительных мер по иску «Башнефти» и «Роснефти».

В «Системе» подчеркнули, что несоблюдение отдельных условий по кредитным обязательствам обусловлено только арестом активов, который корпорация считает необоснованным. В компании также отметили, что объявление технического дефолта является «исключительно формальной процедурой».



Ранее, 17 июля, АФК «Система» уже объявляла о техническом дефолте. Причиной дефолта по обязательствам на сумму 3,9 млрд руб. компания также называла арест активов по иску «Роснефти».

Арбитражный суд Башкирии на прошлой неделе постановил взыскать с «Системы» 136,3 млрд руб. по иску «Роснефти» и подконтрольной ей компании «Башнефть». Истцы оценили ущерб на 170,6 млрд руб., которой причинили «Башнефти» при реорганизации компании в 2014 году, когда ее основным акционером была «Система».



В качестве обеспечительной меры под арестом с июня находятся 31,76% акций МТС, которые принадлежат АФК «Системе». Под арестом также находятся 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК. Корпорация оценила арестованные активы в 250 млрд руб., «Роснефть» — в 185 млрд руб.