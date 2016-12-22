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Жириновский назвал три главные ошибки Путина
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Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Политика, 13:25
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Жириновский назвал три главные ошибки Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент России Владимир Путин совершил ошибки, когда отказался от укрупнения субъектов Российской Федерации, не присоединил к России всю Украину, а также не сумел разработать меры по поддержке малого бизнеса. Такое мнение Жириновский высказал в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

Дудь предложил Жириновскому назвать три последних раза, когда он «жестко» выступал против Путина.

«Укрупнения территорий (внутри страны). Они шесть (автономных округов. — РБК) убрали и остановились, это ошибка, нужно было продолжать», — сказал Жириновский.

Вторая ошибка Путина, считает Жириновский, заключалась в том, что «нужно было брать всю Украину», а не только присоединять Крым. Он также заявил, что придерживался этой позиции задолго до того, как Путин пришел к власти — в 1991 году, когда развалился СССР. По его словам, еще тогда «мы раздали страну». «Только мы — ЛДПР и я лично — поддержали тогда ГКЧП. Только из одной позиции — сохранить страну», — сказал Жириновский.

Третий пункт, по которому Жириновский не согласен с Путиным, — это политика, которую президент России проводит в отношении малого бизнеса.

«Не получается с малым бизнесом. Обещают, обещают... но мы не даем толчок. У нас бы давно уже была мощнейшая экономика... Дай команду полиции и ФСБ защитить малый бизнес. Никто ничего не дает — и до сих пор перехват частной собственности, рейдерский захват», — сказал Жириновский.

«Вот три главные ошибки. Могу еще десятки назвать», — заключил глава ЛДПР.

Процесс административного объединения регионов (укрупнение) Российской Федерации начался в 2003 году. В соcтав краев и областей включались ранее автономные округа, в результате чего в 2003–2008 годах число субъектов федерации сократилось с 89 до 83. Прекратили самостоятельное существование шесть из десяти автономных округов, а три области (Пермская, Камчатская, Читинская) сменили название на края — Пермский, Камчатский и Забайкальский соответственно.

Теги: Владимир Путин , Владимир Жириновский
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