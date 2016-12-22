Экс-ректор РГГУ рассказал об «имущественных» претензиях Минобрнауки

Евгений Иващенко, бывший ректор РГГУ, рассказал, что его увольнение связано с имущественными претензиями Минобрануки, которые достались ему от прежнего руководства

Экс-ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгений Ивахненко рассказал РБК, что его увольнение связано с претензиями Минобрнауки «имущественного характера». Все проблемы, который стали причиной увольнения, достались от прежнего руководства РГГУ, заявил Ивахненко.

По его словам, решение было принято в понедельник, 28 августа. «Меня вызвали и объявили об этом, — пояснил он, — Теперь должна быть запущена процедура выборов ректора РГГУ».

Говоря о претензиях Минобрнауки, экс-ректор уточнил, что они касались​ «использования наших площадей и взаимодействия с филиалами, судами». Он не сказал, о каких площадях и филиалах идет речь.

Чем Ивахненко будет заниматься после увольнения, он не знает. «Я пока в некоторой растерянности. Мне всегда нравилась преподавательская работа».

Ранее экс-ректор сообщил РБК, что, по его мнению, за время его работы показатели университета «по финансам, и по мониторингу, и по другим направлениям» улучшились. «До этого, к примеру, три года не выплачивали отпускные», — сказал он.

До подведения итогов выборов нового ректора замещать Ивахненко будет директор Историко-архивного института, первый проректор по учебной работе РГГУ Александр Безбородов.

Ивахненко был назначен ректором РГГУ 3 марта 2016 года после того, как за его кандидатуру проголосовал ученый совет вуза. Голосование прошло со скандалом. В феврале 2016 года в Facebook было опубликовано письмо директора Института филологии и истории РГГУ Павла Шкаренкова, в котором говорилось, что чиновники Минобрнауки призвыали членов ученого совета голосовать против кандидата, члена партии «Единая Россия» Андрая Хазина.

После назначения Ивахненко ректором из Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ ушли ведущие преподаватели, всего 12 человек, в том числе директор, доктор психологических наук профессор Елена Кравцова.

Увольнение было связано с планами Ивахненко оптимизировать штат института в целях экономии средств с перераспределением дополнительной нагрузки на оставшихся преподавателей.​