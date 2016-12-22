В Египте после падения автобуса с эстакады погибли 14 человек

В Египте автобус столкнулся с грузовиком и упал с эстакады на дорогу, расположенную под ней, передает местное агентство MENA со ссылкой на данные Минздрава страны. Погибли 14 человек, 42 пострадали.

ДТП произошло на дороге между Каиром и городом Бени-Суэйф к югу от египетской столицы.

Трое пострадавших, по данным агентства, госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

Всего в автобусе находились 62 человека.

В начале августа на железной дороге, соединяющей Каир и Александрию, столкнулись два поезда. Тогда погибли 49 человек, еще около 180 пострадали. После аварии глава Управления по железным дорогам страны Медхат Шуши подал в отставку.