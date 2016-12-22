Косачев счел «опасной» инициативу Украины объявить Россию агрессором

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в разговоре с РБК назвал инициативу Украины объявить Россию страной-агрессором «разрушительной» и «опасной».

«C точки зрения практических последствий инициатива очень опасная, потому что будет провоцировать дальнейшее противостояние на юго-востоке Украины», — заявил он. По словам сенатора, если агрессия России называется вооруженной, то «предполагает <...>, очевидно, вооруженный отпор».

«Это ставка» украинских властей на силовое, а не политическое урегулирование конфликта на юго-востоке, уверен Косачев. «У нынешних украинских властей есть две альтернативы: первая — пытаться преодолеть последствия незаконных событий 2014 года и восстановить некое общенациональное согласие, вторая — открыто игнорировать настроения, существующие на юго-востоке, объясняя эти настроения внешним вмешательством и российской агрессией», — объявил сенатор, добавив, что считает, что Киев идет «исключительно по второму пути».

«Это отход от минских соглашений, от их духа. Такого рода ответные действия предполагают санкции Совета Безопасности ООН, и любые действия Украины без такой санкции будут противоречить международному праву в отношении России. А Совет Безопасности, до тех пор пока Россия является его постоянным членом, очевидно, таких решений одобрять не будет», — заключил он.

Ранее представитель украинского президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко заявила, что в новом законопроекте о реинтеграции Донбасса Россию впервые официально объявят страной-агрессором на законодательном уровне. Документ на 99% готов к внесению в Верховную раду, пояснила она.

«Это означает, что Украина имеет право обороняться. Это, еще раз, не война, а самооборона», — заявила Луценко.