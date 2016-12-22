СМИ узнали о планах брата тульского губернатора построить ЖК в Москве

Артем Дюмин, младший брат Алексея Дюмина, губернатора Тульской области и бывшего охранника президента России Владимира Путина, участвует в строительстве жилого комплекса в Москве. ЖК должен появиться на месте усадьбы Анны Неклюдовой на улице Малая Бронная. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к участникам проекта.

По словам первого источника, Артем Дюмин — один из инвесторов нового ЖК, о его доле в проекте и размере вложенных средств ему не известно. Второй источник утверждает, что младший брат тульского губернатора больше занимается согласованиями по поводу строительства объекта.

Участие Дюмина в проекте на Малой Бронной подтвердили изданию чиновник мэрии Москвы и девелопер, который работает в этом районе.

По данным собеседника в мэрии и близкого к участнику проекта человека, строительством жилья общей площадью 7100 кв. м займется компания «Лидэстейт».

Владимир Сергунин, партнер консалтинговой компании в области недвижимости Colliers International, заявил газете, что данная площадка хорошо подходит для продажи жилья «самого высокого уровня». Размер инвестиций в проект может достигать 3,5–4,5 млрд руб., добавил он.

Позвонив в «Лидэстейт», «Ведомости» попали в компанию по продаже коммерческой недвижимости Realty4Sale, владелец которой Сергей Мефедов заявил, что он единственный инвестор ЖК на Малой Бронной. Мефедов, по информации «Ведомостей», единственный партнер Артема Дюмина по ряду проектов. В ЕГРЮЛ указаны две совместные фирмы предпринимателей, отмечает издание.

Собеседники газеты рассказала, что кроме жилого комплекса на Малой Бронной Артем Дюмин участвует в строительстве пятизвездочного отеля на Варварке, занимается реконструкцией усадьбы Петра Позднякова на пересечении Леонтьевского переулка и Большой Никитской улицы.

Губернатор Тульской области сообщил через своего представителя, что не знает деталей бизнес-проектов младшего брата и посоветовал обратиться к нему лично.

Артем Дюмин не ответил на запрос «Ведомостей».

Усадьбу Неклюдовой построили в 1840-е годы. Ее снесли в мае 2017 года, сообщал «Архнадзор». Девелопер проекта — ООО «Лидэстейт». Издание со ссылкой на данные ЕГРЮЛ отмечает, что проект на 100% принадлежит Андрею Маталыге.

Артем Дюмин с 2012 года занимал посты заместителя генерального директора по развитию фирм «Навикор» и «Современный университет» (разработка программного обеспечения). С 2012 по 2015 год был директором АО «ТПК «Продмаркет» (подрядчик и застройщик гостиницы на Варварке) и ООО «МФК» (девелопер этой гостиницы). Сейчас он — гендиректор и член совета директоров СК «Олимпийский», собственником которого является структура владельца «Русской платины» Мусы Бажаева.

В феврале 2017 года газета The New Times писала, что Артем Дюмин руководит ОАО «ТПК «Продмаркет» и ООО «Турбо». По данным «Коммерсанта», «Продмаркет» — единственный подрядчик и застройщик отеля «Зарядье» на месте снесенной гостиницы «Россия».

ООО «Турбо» — один из акционеров «Продмаркета» (ООО «Турбо» принадлежит 8,5% «Продмаркета»).

The New Times также сообщала, что Артем Дюмин возглавляет СК «Олимпийский».

Олег Голублев, отец которого работает начальником канцелярии президента России Владимира Путина, также является бизнес-партнером Артема Дюмина.

По информации базы данных СПАРК, в апреле 2014 года Артем Дюмин стал гендиректором ООО «МФК» (согласно ЕГРЮЛ полностью компанией владеет Дмитрий Шумков, владеющий 91,5% акций спорткомплекса «Олимпийский»). По данным СПАРК, позже Дюмин возглавил «Олимпийский».