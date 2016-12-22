Путин назвал «серьезным делом» пожары в Волгоградской области

Пожары в Волгоградской области затронули населенные пункты, в которых проживали до 600 тыс. человек, «это очень серьезное дело», заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по ликвидации последствий пожаров в этой области и в Ростове-на-Дону. В совещании участвовали также глава МЧС Владимир Пучков и губернаторы двух областей — Василий Голубев и Андрей Бочаров, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«И в первом и во втором случае есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению. И как министр [Пучков] докладывал, к сожалению, приходится изучать и версию специальных поджогов и в том и в другом случае», — добавил Путин. Президент напомнил, что правительство подписало 28 августа распоряжение о выделении средств на помощь населению.

Глава МЧС доложил после этого президенту о «сложной чрезвычайной ситуации» в Усть-Донецком районе Ростовской области, которая осложнилась сильным пожаром в Ростове-на-Дону. Но принятые федеральными и местными властями меры и проведенная эвакуация населения позволили минимизировать потери, заявил министр. «Завтра мы планируем завершить выдачу и материальной помощи пострадавшим, и компенсаций за утрату имущества первой необходимости, и тем людям, которые получили вред здоровью», — заявил он.

На прошлой неделе Путин поручил правоохранительным органам установить причины возникновения пожаров в Ростове-на-Дону и в Волгоградской области. В МЧС ранее заявляли, что рассматривают поджог как одну из версий пожаров в Волгоградской области.