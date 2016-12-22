СМИ узнали о придуманном в Белом доме прозвище для Иванки Трамп

Помощники главы Белого дома «за спиной» называют старшую дочь президента США Дональда Трампа и его главного советника Иванку Трамп «старшей дочерью английского короля» («princess royal» — что буквально можно перевести как «королевская принцесса»), сообщает журнал Vanity Fair.
Такое прозвище она, по информации издания, получила после того, как временно заняла место своего отца на одной из встреч саммита G20 в Германии этим летом. «Простите, — отреагировал на это теперь уже один из бывших советников Трампа. — Это не королевская семья, а она не старшая дочь английского короля», — возмутился он.
Тогда, на G20, как отмечает журнал, «часть вины за несомненно стрессовое положение, в котором обнаружила себя Иванка», на себя взял сам президент США. «Если бы она не была моей дочерью, ей было бы намного легче», — сказал на встрече Трамп, допустив также, что «это, возможно, самое плохое, что у нее есть». Однако, с тех пор, по данным Vanity Fair, помощники главы Белого дома привыкли между собой называть Иванку Трамп «старшей дочерью английского короля».
По словам критиков Иванки в администрации американского лидера, как замечает издание, «незадействованная» в государственных делах «первая дочь» вызвала среди некоторых помощников главы США «разочарование». Она и ее муж, старший советник Трампа, Джаред Кушнер, по их мнению, являются «неэффективными дополнениями к команде президента».
«Они не понимают своей существенной неуместности», — цитирует журнал одного своих собеседников в Белом доме. «Они считают, что они особенные», — также заметил источник Vanity Fair, имея в виду Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера.
Прежде Иванка Трамп также подвергалась критике со стороны американских активистов. Так, из-за протестов участников кампании Grab Your Wallet продавать продукцию дочери американского лидера, которая раньше занималась развитием собственных брендов обуви, одежды, аксессуаров и ювелирных украшений, отказалась компания Nordstrom. Трамп, в свою очередь, в ответ на это неоднократно заявлял, что «гордится дочерью». «Несмотря на оскорбления и плохое отношение в СМИ она по-прежнему так высоко держит голову. Это действительно потрясающе!» — отмечал президент.