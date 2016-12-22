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СМИ узнали о придуманном в Белом доме прозвище для Иванки Трамп
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СМИ узнали о придуманном в Белом доме прозвище для Иванки Трамп
Политика, 06:44
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СМИ узнали о придуманном в Белом доме прозвище для Иванки Трамп

Помощники главы Белого дома «за спиной» называют старшую дочь президента США Дональда Трампа и его главного советника Иванку Трамп «старшей дочерью английского короля» («princess royal» — что буквально можно перевести как «королевская принцесса»), сообщает журнал ​Vanity Fair.

Такое прозвище она, по информации издания, получила после того, как временно заняла место своего отца на одной из встреч саммита G20 в Германии этим летом. «Простите, — отреагировал на это теперь уже один из бывших советников Трампа. — Это не королевская семья, а она не ​старшая дочь английского короля», — возмутился он.

Тогда, на G20, как отмечает журнал, «часть вины за несомненно стрессовое положение, в котором обнаружила себя Иванка», на себя взял сам президент США.​ «Если бы она не была моей дочерью, ей было бы намного легче», — сказал на встрече Трамп, допустив также, что «это, возможно, самое плохое, что у нее есть». Однако, с тех пор, по данным Vanity Fair, помощники главы Белого дома привыкли между собой называть Иванку Трамп «старшей дочерью английского короля».

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По словам критиков Иванки в администрации американского лидера, как замечает издание, «незадействованная» в государственных делах «первая дочь» вызвала среди некоторых помощников главы США «разочарование». Она и ее муж, старший советник Трампа, Джаред Кушнер, по их мнению, являются «неэффективными дополнениями к команде президента».

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«Они не понимают своей существенной неуместности», — цитирует журнал одного своих собеседников в Белом доме. «Они считают, что они особенные», — также заметил источник Vanity Fair, имея в виду Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера.

Прежде Иванка Трамп также подвергалась критике со стороны американских активистов. Так, из-за протестов участников кампании Grab Your Wallet продавать продукцию дочери американского лидера, которая раньше занималась развитием собственных брендов обуви, одежды, аксессуаров и ювелирных украшений, отказалась компания Nordstrom. Трамп, в свою очередь, в ответ на это неоднократно заявлял, что «гордится дочерью». «Несмотря на оскорбления и плохое отношение в СМИ она по-прежнему так высоко держит голову. Это действительно потрясающе!» — отмечал президент.

Теги: Белый дом , прозвище , Иванка Трамп
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