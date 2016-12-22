Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,94 58,45 EUR Нал. 70,36 69,67 USD Бирж. 58,44 -0,14 EUR Бирж. 69,98 +0,08 USD ЦБ. 58,55 -0,60 EUR ЦБ. 69,85 +0,15 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 1987,15 +0,40% РТС 1068,75 +0,78% Brent 52,13 +0,15% DJIA 21808,40 -0,02% Nasdaq 6283,02 +0,28% FTSE 7401,46 -0,08%
В Нью-Мексико в результате стрельбы в библиотеке погибли два человека
Лента новостей
Reuters сообщил об утечке химического вещества в Техасе из-за урагана 05:23, Общество В Нью-Мексико в результате стрельбы в библиотеке погибли два человека 04:55, Общество Индекс Nikkei упал до четырехмесячного минимума после запуска ракеты КНДР 04:32, Политика WSJ узнала о предложении России и Саудовской Аравии продлить сделку ОПЕК+ 04:13, Экономика СМИ сообщили об увеличении жертв урагана «Харви» до десяти человек 04:02, Общество Первый тренер Липницкой прокомментировал завершение карьеры фигуристки 03:44, Общество Украина заявила о планах официально объявить Россию «страной-агрессором» 03:23, Политика Финал 7 сезона «Игры престолов» собрал рекордные 16,5 млн просмотров 02:59, Общество Трамп ответил на вопрос об «угрозе безопасности» со стороны России 02:56, Политика Япония потребовала созыва заседания СБ ООН после пуска ракеты КНДР 02:42, Политика Пентагон не увидел угрозы для США в запущенной КНДР ракете 02:16, Политика В США провели два испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда 01:43, Политика В ЛНР после подрыва пожарной машины пострадали три человека 01:11, Общество Плотницкий выразил соболезнования близким убитых в ЛНР депутатов 01:00, Политика В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека 00:52, Общество В Уфе раненному при взрыве автомобиля ампутировали ногу 00:36, Общество Северная Корея запустила в сторону Японии ракету 00:25, Политика В МИДе не подтвердили наличие российского гражданства у главы МИД Украины 00:25, Политика СМИ узнали об увеличении жертв урагана «Харви» до восьми человек 00:08, Общество В Краснодаре СКР возбудил дело по факту обстрела полицейских 28 авг, 23:48, Общество AP узнало о письме юриста Трампа Пескову по поводу Trump Tower в Москве 28 авг, 23:45, Политика «Газпром нефть» решил привлечь 50 млрд руб. от Сбербанка 28 авг, 23:33, Бизнес Строители начали установку железнодорожной арки Крымского моста 28 авг, 23:18, Экономика В Таджикистане погибли 10 человек после падения микроавтобуса в реку 28 авг, 22:52, Общество Актер «Интернов» заявил об отсутствии повестки для сына на допрос 28 авг, 22:51, Общество Лидеры ЕС обсудили план Макрона по противодействию нелегальной миграции 28 авг, 22:33, Политика Минобороны опровергло сообщения о гибели своего военнослужащего в Сирии 28 авг, 22:13, Политика СМИ узнали о принадлежности к ультраправым стрелявшего в Краснодаре 28 авг, 22:12, Общество
В Нью-Мексико в результате стрельбы в библиотеке погибли два человека
Общество, 04:55
0
В Нью-Мексико в результате стрельбы в библиотеке погибли два человека

Два человека погибли и еще четверо были ранены в результате стрельбы в библиотеке в центре американского города Кловис, штат Нью-Мехико. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника пожарной охраны города, Майкла Нолена.

По словам Нолена, один из нападавших был арестован. Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (00:00 мск). По словам одного из очевидцев, в библиотеку зашел вооруженный мужчина и начал стрелять « в воздух». По данным издания The Eastern New Mexico News, полиция окружила здание библиотеки и вскоре задержала предполагаемого нападавшего. Мотивы стрелка пока неизвестны. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее, 8 августа, в американском штате Нью-Джерси неизвестные открыли стрельбу в спорткомплексе, застрелив четверых человек. Кроме того, ранения получили еще четыре человека. Инцидент произошел в городе Лейквуд во время вечеринки в спорткомплексе.

Теги: США , стрельба , жертвы , Нью-Мексико
Главное
Северная Корея запустила в сторону Японии ракету Политика
Материалы по теме
В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека Общество
В США из-за урагана «Харви» пропали без вести порядка 30 человек Общество
ВМС США нашли тела всех пропавших при столкновении эсминца моряков Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку