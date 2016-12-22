«Яндекс.Карты» частично перестали отображать остров Сахалин

Трамп и Абэ договорились усилить давление на Северную Корею

Reuters сообщил об утечке химического вещества в Техасе из-за урагана

В Нью-Мексико в результате стрельбы в библиотеке погибли два человека

Индекс Nikkei упал до четырехмесячного минимума после запуска ракеты КНДР

WSJ узнала о предложении России и Саудовской Аравии продлить сделку ОПЕК+

СМИ сообщили об увеличении жертв урагана «Харви» до десяти человек

Первый тренер Липницкой прокомментировал завершение карьеры фигуристки

Украина заявила о планах официально объявить Россию «страной-агрессором»

Финал 7 сезона «Игры престолов» собрал рекордные 16,5 млн просмотров

Трамп ответил на вопрос об «угрозе безопасности» со стороны России

Япония потребовала созыва заседания СБ ООН после пуска ракеты КНДР

Пентагон не увидел угрозы для США в запущенной КНДР ракете

В США провели два испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда

В ЛНР после подрыва пожарной машины пострадали три человека

Плотницкий выразил соболезнования близким убитых в ЛНР депутатов

В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

В Уфе раненному при взрыве автомобиля ампутировали ногу

Северная Корея запустила в сторону Японии ракету

В МИДе не подтвердили наличие российского гражданства у главы МИД Украины

СМИ узнали об увеличении жертв урагана «Харви» до восьми человек

В Краснодаре СКР возбудил дело по факту обстрела полицейских

AP узнало о письме юриста Трампа Пескову по поводу Trump Tower в Москве

«Газпром нефть» решил привлечь 50 млрд руб. от Сбербанка

Строители начали установку железнодорожной арки Крымского моста

В Таджикистане погибли 10 человек после падения микроавтобуса в реку

Актер «Интернов» заявил об отсутствии повестки для сына на допрос

Лидеры ЕС обсудили план Макрона по противодействию нелегальной миграции

Минобороны опровергло сообщения о гибели своего военнослужащего в Сирии

СМИ узнали о принадлежности к ультраправым стрелявшего в Краснодаре