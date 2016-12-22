В Нью-Мексико в результате стрельбы в библиотеке погибли два человека

Два человека погибли и еще четверо были ранены в результате стрельбы в библиотеке в центре американского города Кловис, штат Нью-Мехико. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника пожарной охраны города, Майкла Нолена.
По словам Нолена, один из нападавших был арестован. Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (00:00 мск). По словам одного из очевидцев, в библиотеку зашел вооруженный мужчина и начал стрелять « в воздух». По данным издания The Eastern New Mexico News, полиция окружила здание библиотеки и вскоре задержала предполагаемого нападавшего. Мотивы стрелка пока неизвестны. Пострадавшие были госпитализированы.
Ранее, 8 августа, в американском штате Нью-Джерси неизвестные открыли стрельбу в спорткомплексе, застрелив четверых человек. Кроме того, ранения получили еще четыре человека. Инцидент произошел в городе Лейквуд во время вечеринки в спорткомплексе.