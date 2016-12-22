СМИ сообщили об увеличении жертв урагана «Харви» до десяти человек

Число жертв обрушившегося на юго-восточное побережье США урагана «Харви» увеличилось до десяти человек. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на власти штата Техас. По информации газеты, в настоящий момент в городе Хьюстон выпало более 760 мм осадков. Более 8 тыс. горожан спасаются от стихийного бедствия в убежищах.
«В округе Харрис зафиксировано шесть смертей, которые могут быть связаны с наводнениями», - заявила пресс-секретарь окружного Института судебных наук Трисия Бентли. Также она сообщила об одном погибшем в городе Рокпорт, еще один человек умер в Ла-Марке. Кроме того, еще два человека погибли в округе Монтгомери.
Ранее сообщалось о восьмерых погибших в результате обрушившегося на Техас урагана «Харви». Как сообщали местные власти, шесть человек погибли в Хьюстоне, еще один в Рокпорте и один - в Ла-Марке.
Власти США пока официально подтвердили только два случая гибели людей. Речь идет об утонувшей в собственном автомобиле женщине в Хьюстоне и погибшем человеке на пожаре в Рокпорте. Из затопленных районов были эвакуированы более тысячи человек.
Кроме того, как сообщало USA Today со ссылкой на местные власти, без вести пропавшими считаются еще 30 человек. Президент США Дональд Трамп 28 августа принял решение приехать в Техас 29 августа и проинспектировать подготовку к ликвидации последствий урагана в штате.
Ураган «Харви» называют мощнейшим за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200-208 км/ч. Ураган мог нанести ущерб штату на сумму $40 млрд. Кроме того, ущерб от вызванных тропическим штормом наводнений оценивается в $30 млрд.