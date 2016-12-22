Финал 7 сезона «Игры престолов» собрал рекордные 16,5 млн просмотров
Общество, 02:59
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Финал 7 сезона «Игры престолов» собрал рекордные 16,5 млн просмотров
Финальный эпизод седьмого сезона сериала «Игра престолов» собрал рекордные 16,5 млн просмотров. Об этом сообщает Variety.
Всего премьеру седьмого эпизода сериала под названием «Дракон и волк» посмотрело 12,1 млн зрителей. Также, если учесть данные онлайн-сервиса HBO Go, где также транслировался финальный эпизод, общее число зрителей составит 16,5 млн. Кроме того, финальная серия стала самой продолжительной, его хронометраж составил 81 минуту.
Отмечается, что финальный эпизод шестого сезона посмотрели на 36% человек меньше — тогда заключительную серию смотрели 8,9 млн человек. Съемки последнего, восьмого эпизода сериала начнутся в октябре 2017 года. Он будет представлен зрителям в 2018 году.В начале августа хакеры атаковали телеканал HBO, который занимается выпуском сериала «Игра престолов». Хакеры сообщили о взломе систем безопасности телесети и угрожали раскрыть секреты ряда шоу, в том числе и «Игры престолов». Злоумышленники угрожали опубликовать сценарии фильмов и сериалов, а также переписку руководства HBO. В обмен они потребовали заплатить им $12-15 млн в биткоинах. В конце августа стало известно, что хакеры начали рассылку вредоносных писем со спойлерами «Игры престолов».