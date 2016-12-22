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Плотницкий выразил соболезнования близким убитых в ЛНР депутатов
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Плотницкий выразил соболезнования близким убитых в ЛНР депутатов
Украинский кризис, 01:00
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Плотницкий выразил соболезнования близким убитых в ЛНР депутатов

Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) выразил соболезнования близким двух убитых 28 августа депутатов Народного совета ЛНР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы ЛНР.

«С первых дней войны на Донбассе Анатолий Николаевич и Инна Владимировна верой и правдой служили республике и нашему общему делу, вносили значительный вклад в развитие государства, до самого конца отстаивая интересы Родины и граждан» — указывается в сообщении главы республики.

Плотницкий заявил, что ЛНР «не забудет своих героев» и выразил уверенность в том, что виновные в совершении преступления будут найдены и понесут наказание. В пресс-службе главы ЛНР уточнили «РИА Новости», что речь идет об Анатолии Кривоносове и Инне Кузнецовой.

Ранее, 28 августа, стало известно об убийстве двух депутатов народного собрания ЛНР. Инцидент произошел в Каменнобродском районе Луганска в ночь с 26 на 27 августа. По факту убийства депутатов возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса ЛНР (убийство двух лиц). В настоящий момент правоохранительные органы республики разыскивают убийц депутатов.
Теги: ЛНР , Игорь Плотницкий , Убийство
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