В ЛНР после подрыва пожарной машины пострадали три человека

Плотницкий выразил соболезнования близким убитых в ЛНР депутатов

В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

В Уфе раненному при взрыве автомобиля ампутировали ногу

Северная Корея запустила в сторону Японии ракету

В МИДе не подтвердили наличие российского гражданства у главы МИД Украины

СМИ узнали об увеличении жертв урагана «Харви» до восьми человек

В Краснодаре СКР возбудил дело по факту обстрела полицейских

AP узнало о письме юриста Трампа Пескову по поводу Trump Tower в Москве

«Газпром нефть» решил привлечь 50 млрд руб. от Сбербанка

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В Таджикистане погибли 10 человек после падения микроавтобуса в реку

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Лидеры ЕС обсудили план Макрона по противодействию нелегальной миграции

Минобороны опровергло сообщения о гибели своего военнослужащего в Сирии

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ФИФА прокомментировала выпуск в Европе футболок со свастикой к ЧМ-2018

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Быстрый финиш: кто из спортсменов рано завершал карьеру

СМИ узнали об уходе в отставку членов совета Трампа по кибербезопасности

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Россия предложила Китаю участвовать в определении цен на нефть Urals

Суд признал законным конкурс на участок трассы Европа — Западный Китай

Двое силовиков погибли в перестрелке во время спецоперации в Дагестане

«Синие ведерки» назвали необходимым новое правило для кругового движения