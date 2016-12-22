В Уфе раненному при взрыве автомобиля ампутировали ногу

Медики ампутировали ногу человеку, который получил «множественные раны ног» при взрыве автомобиля возле торгового центра «Южный полюс» на улице Армавирская в Уфе. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах города.
«Мужчина прооперирован, ему ампутировали часть ноги, на второй ноге порваны мышцы. Врачи прогнозируют положительную динамику, но пока он остаётся в стабильно тяжелом состоянии", - заявил собеседник агентства. По его словам, пострадавший является бывшим полицейским.
Взрыв автомобиля Kia Rio в Уфе произошел днем 28 августа. По версии следствия, на жизнь пострадавшего покушались из-за личных или бытовых отношений. По данным очевидцев, из-за мощности хлопка в радиусе квартала сработали сигнализации припаркованных автомобилей.По факту инцидента Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59a3f8829a79471f4fb3c4b0 по ч. 3 ст. 30 и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов).