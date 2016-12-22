В Краснодаре СКР возбудил дело по факту обстрела полицейских

Следственный комитет России (СКР) по Краснодарскому краю возбудил дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) после обстрела сотрудников полиции на стационарном посту ДПС при въезде в Краснодар. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального СКР.

По данным следствия, днем 28 августа полицейские остановили на стационарном посту ДПС автомобиль Toyota Camry, в котором находились 21-летний водитель и два пассажира. Во время проверки документов водитель ударил полицейского и открыл огонь, предположительно из травматического пистолета, по другим сотрудникам полиции.

В результате один из них получил огнестрельные ранения шеи и головы. Во время перестрелки сбежал один из пассажиров, второй также попытался сбежать, но его задержали. Водитель сумел скрыться на своем автомобиле. Сотрудники правоохранительных органов пустились в погоню, в ходе которой также открыли огонь по нарушителю. Водитель попал в ДТП на пересечении улиц Тургенева и Атарбекова, бросил автомобиль и сбежал с места происшествия.

Ранее, 28 августа, «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщал о том, что стрелявший по полицейским человек является экс-лидером ультраправой националистической группировки.

По словам источника, сотрудники полиции задержали Владислава Гмырю, «ранее судимого за создание экстремистского сообщества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Гмыря был лидером националистической группировки «Пит Буль», в которой состояли футбольные фанаты и студенты краснодарских вузов. Члены группировки жестоко избивали людей неславянской внешности.