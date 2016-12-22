«Газпром нефть» решил привлечь 50 млрд руб. от Сбербанка

Совет директоров «Газпром нефти» принял решение привлечь не более 50 млрд руб. в качестве кредита на срок не более пяти лет. Об этом сообщает RNS, ознакомившаяся с материалами компании.
Совет директоров принял решение «согласовать заключение договора между ПАО «Газпром нефть» и ПАО Сбербанк об открытии не возобновляемой кредитной линии <…> лимит кредитной линии: не более 50 млрд руб. Срок действия кредитной линии: не более 5 лет (включительно)», отмечается в сообщении.
Привлеченные средства пойдут на предоставление займов дочерним предприятиям компании, также ими будут оплачивать налоговые и таможенные платежи. Ставка по кредиту не указывается.
Ранее, 10 августа, сообщалось о том, что чистая прибыль «Газпром нефти», относящаяся к акционерам компании, по итогам января-июня 2017 года составила 111 млрд руб. Этот показатель превышает на 23,1% показатель первого полугодия 2016 года. По данным компании, выручка «Газпром нефти» за первую половину 2017 года составила 944 млрд руб., что на 22,5% больше, чем показатель января-июня 2016 года.