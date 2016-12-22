Актер «Интернов» заявил об отсутствии повестки для сына на допрос

Актер сериала «Интерны» Сергей Макаров, чей сын, по данным СМИ, подозревается в убийстве блогера из Санкт-Петербурга Станислава Думкина, заявил, что Корней Макаров не находится в розыске. Об этом актер рассказал «Комсомольской Правде».
«Я все эти дни проверял почтовый ящик. Повестку на допрос не приносили ни мне, ни сыну — а он здесь прописан. Я не вижу, что его кто-то ищет», — сказал Макаров. По его словам, его сын «недавно был дома», и если придет повестка от правоохранителей, то Корней «явится куда надо».
Кроме того, Макаров добавил, что его сын не мог никого «избить до смерти». «Вам это подтвердят все, кто знает Корнея. Там могла быть провокация. Это все, что я могу сказать», — заключил мужчина.
События, которые привели к смертельному исходу, произошли 13 августа в Парке Горького в Москве. В тот день, по версии следствия, неизвестные лица, используя формальный повод, вступили в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения — петербуржцем Станиславом Думкиным. В ходе конфликта один из участников драки нанес Думкину удары в область головы. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.
Следствие сообщило 27 августа, что установило личность человека, причастного к смертельному избиению Думкина. Правоохранители не стали раскрывать имя подозреваемого, однако источники ТАСС сообщили, что в преступлении подозревается сын актера телесериала «Интерны».