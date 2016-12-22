Глава РЖД наградил Собянина за создание МЦК

Президент РЖД Олег Белозеров наградил мэра Москвы Сергея Собянина за создание Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Белозерова, Собянин создал в столице новый вид транспорта. «Наши зарубежные коллеги до сих пор не могут поверить, что проект был запущен в такие кратчайшие сроки», — сказал Белозеров.

Президент РЖД добавил, что за это для Собянина предусмотрена награда — знак за развитие Российских железных дорог I степени. «Я хочу его вам вручить с благодарностью», — подчеркнул глава РЖД.

Белозеров рассказал, что в новой программе развития РЖД учтут активное развитие московского транспортного узла.

В апреле президент Владимир Путин наградил главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова за реализацию проекта Московского центрального кольца (МЦК) орденом Дружбы.



Поезда «Ласточка» начали ходить по Московскому центральному кольцу 10 сентября 2016 года. Протяженность МЦК составляет 54 км. Как отмечают в РЖД, с момента запуска услугами МЦК воспользовались 93,5 млн пассажиров. Кольцо связывает пригородные радиальные направления железных дорог, метрополитен и другие виды общественного транспорта.