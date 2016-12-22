«Ростех» за неделю заключил более 30 контрактов на сумму 40 млрд руб.

Госкорпорация «Ростех» за неделю подписала более 30 соглашений на сумму 40 млрд руб. в рамках форума «Армия-2017». Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.
В компании отметили в том числе подписание пяти долгосрочных контрактов с Минобороны на 22,6 млрд руб. Стороны договорились о поставках боевых танков Т-90М, боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», а также были заключены контракты по капитальному ремонту танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90.
Кроме того, холдинг госкорпорации «Высокоточные комплексы» заключил с военным ведомством контракты на 4 млрд руб. на поставку первой партии боевой машины пехоты (БМП-3) и запчастей для зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Также «Рособоронэкспорт», входящий в состав «Ростеха», подписал более десяти контрактов и соглашений, в том числе контракт на поставку вертолетов Ми-171Ш в Республику Буркина-Фасо.
Ранее, 24 августа, Минобороны сообщало о подписании за день на форуме контрактов на 170 млрд руб., в том числе военное ведомство отмечало контракты с «Ростехом». Так, общая сумма заключенных с госкорпорацией контрактов по танкам превысила 24 млрд руб.