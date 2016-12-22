Путин пообещал премьер-министру Венгрии «рассказать теорию» дзюдо

Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рассказать теорию дзюдо. Об этом сообщает «Интерфакс», рассказывая о беседе двух политиков в Будапеште.

Чемпионат мира по дзюдо начался в столице Венгрии 28 августа. Председатель венгерского правительства назвал проведение чемпионата по дзюдо в Будапеште огромной честью. Путин подчеркнул, что дзюдо — это «очень популярный вид спорта».

Президент России поблагодарил Орбана за приглашение на чемпионат. «Это [дзюдо], конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта», — подчеркнул он. Орбан ответил ему, что «пытается учиться» (этому виду спорта).

«Я расскажу теорию», — пообещал Орбану российский лидер.

Премьер Венгрии рассказал, что в его стране выпустили специальные книги по дзюдо. «Часто упоминаются цитаты со ссылкой на тебя [президента России] о дзюдо — чему можно научиться», — подчеркнул Орбан.

Путин уточнил, что он один из «соавторов этой книжки, в том числе для детей».

Пресс-служба Кремля сообщила 24 августа, что президент России посетит Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Путин прибыл в Будапешт 28 августа. Он принял участие в церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо.