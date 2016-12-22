Прокуратура проверит сообщения о разгерметизации самолета из Антальи

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверяет информацию СМИ о разгерметизации на борту пассажирского самолета, который совершал рейс Анталья — Москва. Лайнер принадлежит авиакомпании Royal Flight. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Провести проверку поручено столичному прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Сообщение о чрезвычайной ситуации на борту самолета, совершавшего маршрут Анталья — Москва, опубликовал Life.ru, отметив, что ЧП произошло 17 августа.

Начальник отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Royal Flight Максим Курашвили заявил РБК, что указанный самолет 17 августа вернулся в аэропорт Антальи из-за разгерметизации салона. Он уточнил, что ЧП привело к автоматическому выбросу кислородных масок. Спустя 37 минут экипаж воздушного судна решил вернуться обратно в аэропорт Антальи.

Медпомощь никому не понадобилась. Пассажиров разместили в отеле, им предоставили питание и всё необходимое. Через 12–13 часов после посадки на резервном самолете пассажиров отправили в Москву, заключил Курашвили.

Самолет, по его словам, был полностью исправен.