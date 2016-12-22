«Автодор» введет единый транспондер для платных федеральных дорог

Компания «Автодор» введет единый транспондер на 700 км платных федеральных дорог России. Об этом говорится на сайте компании.

Нововведение вступит в силу 1 сентября 2017 года.

«Транспондеры, выпущенные для оплаты проезда по участкам автомобильных дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон» и участку скоростной автомагистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург <...> будут действовать на головном отрезке скоростной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска, и наоборот», — сказано в сообщении.

Как уточняют в компании, проезд можно будет оплачивать одним транспондером вне зависимости от того, у какого оператора («Автодор Платные дороги» или «ОССП») водитель приобрел устройство.