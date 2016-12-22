Власти ЦАО Москвы пообещали заменить баннеры «Моей улицы» с ошибками

Власти Москвы в ближайшее время заменят баннеры проекта «Моя улица», на которых были найдены орфографические ошибки, сообщила пресс-секретарь префектуры ЦАО Москвы Елена Седина в беседе с РБК.

Она уточнила, что соответствующее письмо префектура направила застройщику территории у площади Павелецкого вокзала. По ее словам, застройщик пока не сообщил, когда заменит баннеры.

Об орфографических ошибках на баннерах программы «Моя улица» 23 августа сообщил ​в Facebook Алексей Одинцов. На опубликованных им кадрах видны надписи: «Краснопресненская наберажная» и «Площадь у метро Дабрыненская».

Пресс-секретарь Департамента капитального ремонта города Москвы Татьяна Блинова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что не имеет «ни малейшего представления, кто это понаделал», отметив, что сотрудники департамента этого не делали. Она пообещала разобраться в ситуации.

Одинцов также разместил сообщение о ситуации с баннерами в группе «Автомобилисты Москвы» в Facebook. Фотографии он сделал на улице Зацепский Вал. Ошибки на баннерах вызвали бурное обсуждение пользователей соцсети.